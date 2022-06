... o Arquiteto

Uma trajetória profissional de quase de dez anos na área de arquitetura, faz o grande diferencial no trabalho do arquiteto Maicon Ramos, a profissão do qual sempre deixou claro a todos o seu anseio desde criança, catarinense de 29 anos e hoje passa a se dedicar de forma mais intensa na criação de espaços.

Em dezembro de 2014, ainda no tempo de faculdade, ficou entre os finalistas na 19° edição do concurso Deca Estudo de Um Banheiro, que tem como objetivo abrir espaço para os novos talentos do mercado de Arquitetura e Design de Interiores. Pegou gosto pelas competições e no ano seguinte, alcançou a 2° colocação no desfio lançado pelo site Sou Genial em parceria com o Hospital Albert Einstein de São Paulo com o tema “Como será o leito do futuro?. Atualmente soma em seu currículo várias participações em concursos nacionais e internacionais. Com um traço forte, foca na harmonia das formas, movimento e função, busca potencializar a obra no contorno da qual se insere, compatibilizando da mesma síntese, “Quando uma forma cria beleza, tem na beleza sua própria justificativa”.. (Oscar Niemeyer)