A in_box surgiu com a intenção de oferecer serviços de assessoria express, projetos de arquitetura e acompanhamentos de obra. Com o sonho de tornar as soluções de projeto mais acessíveis a todos, desenvolvemos também a linha de atendimento express, oferecendo uma assessoria mais rápida e prática que traduz os anseios de clientes com esse perfil, através de informações e dicas concisas.