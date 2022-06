A Vale Arquitetura realiza projetos de diversos portes nas diferentes áreas da arquitetura: residencial, comercial e institucional. Com um amplo portfólio de projetos já desenvolvidos ao longo de sua trajetória e vários outros em andamento, o escritório natural do Maranhão, inicia em 2012 as suas atividades em Belo Horizonte.

O método de trabalho utilizado pela empresa contempla tanto a produção à distância quanto a produção presencial. Nesta concepção o escritório é formado por uma diversificada equipe de colaboradores.

Nosso objetivo é a excelência e a plena satisfação de nossos clientes e por isso buscamos profissionais não apenas qualificados e produtivos, mas com “espírito” de equipe, comprometidos com a qualidade de sua produção arquitetônica.