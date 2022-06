Mader Arquitetos Associados é um escritório referência em arquitetura contemporânea de alto padrão no Sul do país. Foi premiado em Londres - Inglaterra vencendo o The Best Architecture Single Residence Brazil no International Property Awards, um dos principais concursos internacionais destinado à indústria imobiliária.

O escritório foi fundado em 2009 pelo arquiteto Leonardo Mader após ganhar experiência trabalhando em importantes escritórios na Europa. Desde então o escritório oferece a seus clientes o que há de mais avançado em Arquitetura. Os projetos são desenvolvidos em tecnologia BIM, imagens 3D super realistas são como instrumentos de decisão de projeto, as preocupações sustentáveis estão presentes e acima de tudo o escritório constrói com cada cliente um design singular, raro e belo.