Lizandra Maluf é designer de interiores formada pelo curso Técnico do Senac em Dezembro de 2006, com formação anterior no curso superior de Desenho Industrial da FAAP em Dezembro de 2001, onde focou seus estudos em design de produto.

Melissa Ferraz é arquiteta formada na Universidade São Judas no ano de 2003. Trabalhou em escritórios de arquitetura e interiores antes de abrir seu próprio escritório, a MFerraz Arquitetura.

Sempre interessadas no desenho do móvel , atualmente são sócia proprietárias do escritório Maluf & Ferraz Arquitetura e Interiores, onde aliam as duas formações, o que resulta em projetos de interiores com mobiliário diferenciado e personalizado, nos quais a ergonomia, a função e a estética andam sempre juntas.

Participaram dos concursos Jovens Profissionais nos anos de 2006, 2007 e 2008 e 2009, onde desenvolveram ambientes, para a mostra do mesmo nome, os quais tiveram grande apreciação do públ ico.

Atuaram também na Mostra Pólo Design Show 2010 e Pólo Design Show 2012.

Estiveram presentes na Feira Internacional de Milão para conferir as novidades e atualidades nos anos de 2010, 2012 e 2014.

Participaram do concurso Premio de incentivo Profissional DecorNews e receberam o prêmio de primeiras colocadas na categoria residencial no ano de 2013, e segundas colocadas na categoria comercial em 2014.

Hoje desenvolvem projetos e executam obras residenciais, comericias e coorporativas nas cidades de São Paulo, ABC, interior e litoral de São Paulo, bem como fora do Brasil.

Lizandra Maluf is an interior designer, graduated at Senac in December 2006, and has previous graduation in the course of Industrial Design from FAAP in December 2001, where she focused focused her studies in product design.

Melissa Ferraz is an architect graduated at the Universidade São Judas in the year 2003. She worked in architecture and interior design firms before she opened her own office, MFerraz architecture.

Always interested in furniture design, they founded Maluf & Ferraz Architecture and Interiors office, where they can blend both skills, which results in interior design projects with unique and personalized furniture, in which ergonomics, function and aesthetics are always together.

They participated in the Young Professionals contest in the years 2006, 2007, 2008 and 2009, where they developed interior spaces for a presentation with the same name, which had great appreciation of the visitants.

Also participated in other interiors exhobition, called Polo Design Show 2010 and Polo Design Show 2012.

Thay have attended the Salone del Mobile Milano to check all the design tendencies launches, in the years 2010, 2012 and 2014.

Participated in the 5th Professional Incentive Award contest DecorNews and were awarded 1st place in residential category in 2013 and 2nd place in comercial category in 2014.

Today they develop and implement projects in residential, comercial and corporate areas in São Paulo, ABC, countryside and coast areas of São Paulo, as well abroad the country.