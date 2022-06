Arquiteta à frente da MC3 Arquitetura, Paisagismo e Decoração, com especialização em paisagismo, realiza projetos para ambientes internos e áreas externas tanto residenciais como corporativas.

Com equipe de especialistas e parcerias estruturadas na experiência, a prestação de serviços é diferenciada com atendimento totalmente personalizado visando a fidelização e satisfação do cliente.

O objetivo é alinhar as expectativas às possibilidades, independente da complexidade, com soluções práticas e sofisticadas, concretizando o sonho de seus clientes.