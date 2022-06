Gigi de Arruda Botelho atua no desenvolvimento de projetos paisagísticos residências e corporativo, constantemente visando a consciência sustentável.

Contamos com uma equipe preparada para atender projetos que buscam certificação LEED ® que cria, coordena e implanta nossos projetos em todo o Brasil. Na área residencial, Gigi define seus projetos como funcionais, com originalidade e versatilidade conforme a necessidade de cada cliente. Integrando elementos e formas da natureza à arquitetura, cria harmonia entre o verde e o design. O resultado é a sintonia com a identidade do cliente e a correspondências às expectativas.

Na área corporativa, o escritório atende grandes incorporadoras, além de assinar projetos importantes para a cidade de São Paulo, como o Jardim do Governador, no Palácio dos Bandeirantes, e o da Secretaria da Educação, na Praça da República.