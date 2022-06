Atuando em Santa Catarina desde 2007,

a Soltec já executou obras de shopping centers e cinemas por todo o estado. Desde o shopping Via Catarina em Palhoça, Pátio Chapecó, no oeste no estado passando pelo Lages Garden Shopping, até o Neumarkt Blumenau Shopping e Norte Shopping, no vale e no norte do estado, e na expansão do Shopping Itaguaçu em São Jose na grande Florianópolis, e revitalização no Shopping Atlântico na cidade de Balneário Camboriú e a construção do Supermercado Belém em Joinville – SC

A empresa conta com profissionais altamente especializados, formados na Itália, com experiência de mais de 8 anos na Europa e equipe personalizada, dimensionada de acordo com o cronograma de cada obra executada.

Com estrutura própria para transporte e movimentação de materiais na obra, dispensa apoio externo, otimizando a execução e reduzindo os custos repassados ao cliente.