Martins Lucena Arquitetos

Escritório de Arquitetura e Design fundado em 2009 com a associação dos arquitetos Kleimer Martins e Márcio Lucena, ambos graduados em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba em 2006.

Em sua atuação, a empresa reúne um acervo técnico variado, com projetos de escalas e naturezas diversas para clientes privados e públicos nas áreas: residenciais, comerciais, lazer, serviços e institucionais, bem como de interiores e design. Projetos estes em que se busca de modo sensível associar heranças modernistas as questões contemporâneas, valorizando a eficiência funcional e estrutural traduzida em expressões formais que afirmam o caráter peculiar de cada edificação.

A visão profissional da MLA adota como conceito que a correta arquitetura além de bela por essência, deve ser sustentável e inclusiva. Como célula inicial do processo construtivo é imprescindível que ela adote as técnicas de sustentabilidade, quando se compromete com a melhora do seu desempenho funcional e energético em relação às atividades que vai abrigar, respeitando o local em que se inserem estabelecendo um diálogo gentil com a paisagem.

O escritório trabalha associado a empresas de engenharia e consultorias, permitindo assim o desenvolvimento e gerenciamento de grandes projetos que necessitem de uma equipe multidisciplinar envolvendo arquitetos e engenheiros. Atuam também na administração, acompanhamento e execução de obras residenciais e comerciais, como também na participação em concursos nacionais e internacionais de arquitetura.