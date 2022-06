Formadas pelo centro universitário belas artes de são paulo, as arquitetas Juliana oliveira e Natácia Melo optaram pela arquitetura de interiores como principal segmento de atuação. Projetos residenciais, comerciais, reformas e decoração supervisionados e acompanhados desde a sua concepção. Priorizando requinte e sofisticação, atendendo o perfil de cada cliente. Sempre atualizadas, participando de mostras nacionais e internacionais, as arquitetas buscam trazer aos clientes as novidades e tendências do setor de forma prática e funcional.