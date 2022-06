ARQUITETOS ASSOCIADOS é um estúdio colaborativo dedicado à arquitetura e urbanismo sediado em Belo Horizonte, MG, Brasil. O escritório trata cada projeto como um trabalho específico para o qual uma organização de trabalho própria é definida, o que permite a formação de equipes de projeto variadas, inclusive com a participação eventual de colaboradores externos. Esse modus operandi dinâmico amplia a qualidade de resposta aos problemas específicos de cada projeto e dilui a questão autoral, permitindo a transformação permanente e a redefinição do grupo a cada trabalho, o que contribui para seu aprimoramento conceitual.

O trabalho de cada um dos sócios toma a tradição da arquitetura moderna brasileira como ponto de partida. Com sutis diferencas de abordagens, procuram repensar alguns de seus principais conceitos a fim de buscar respostas adequadas e inovadoras para os problemas contemporâneos da arquitetura e das cidade brasileiras. Desenvolvido em paralelo à prática docente, o trabalho do escritório lida com uma extensa variedade de escalas e programas, da moradia individual a edifícios públicos e espaços urbanos, sempre comprometido em repensar as questões programáticas e construtivas para além das aplicações usuais. A pesquisa permanente é favorecida pela participação intensa em concursos públicos de arquitetura, paralela à reconsideração da construção vernácula em edificações de pequena escala. Uma abordagem contemporânea focada nos desenhos dos principais elementos infraestruturais reconhece as virtudes da indeterminação e busca uma abertura direcionada para a ampliação da vida útil dos edifícios paralela à consideração das mudanças de uso, crescimento e transformação no tempo. Essa abordagem permite ainda algumas inserções menos convencionais no mercado da construção civil ao recuperar conceitos como flexibilidade, mutabilidade e abertura ao usuário.