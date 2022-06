Atuamos em todo o território nacional em sintonia com o discurso contemporâneo da arquitetura brasileira conferindo funcionalidade, tecnologia atualizada e soluções sustentáveis à seus projetos para os segmentos :

Residencial

Corporativo

Clinico-hospitalar

Hoteleiro

Edifícios para fins Culturais

Edifícios para fins Institucionais

Infra-Estrutura

Empreendimentos Imobiliários / Estudos de viabilidade e suporte p/ escolha de terrenos.

Desenho Urbano

Gil Carlos de Camillo é o arquiteto titular da empresa. Nascido em São Paulo em 1963 diplomou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) em 1989.Como arquiteto coordenador, do escritório Rubens Gil de Camillo Arquitetos Associados, participou da elaboração de diversos projetos dentre eles o Centro de Convenções de Campo Grande.

Em 1993 montou escritório próprio , ao longo desses anos acumula em seu portfólio mais de quatrocentos mil metros quadrados de área projetada.

Entre seus principais projetos destacam-se a Clínica Parizotto 1º. Lugar no Prêmio

“ O Melhor da Arquitetura 2012 “ categoria Institucional-Saúde” ; a Casa Domingos, 1º.Lugar no Premio “O Melhor da Arquitetura 2010 “ categoria Residencial-Cidade, ambos promovidos pela Ed. Abril através da revista Arquitetura & Construção; ainda o Fórum Eleitoral de Campo Grande, selecionado entre as obras que representaram o Brasil na 5ª. edição da Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo de 2006 realizada no Uruguai ; a Central de Atendimento ao Cidadão ; a sede do Senar-Famasul , projeto vencedor de concurso público organizado pelo IAB-MS e SINDARQ em 1995 e a Orla Ferroviária de Campo Grande .