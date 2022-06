Escritórios nascem, crescem, prosperam. Alguns desaparecem, outros perecem. E tem aqueles que seguem suas vidas com cada vez mais profissionais. Escritórios, entretanto, se distinguem um dos outros assim como nós, pessoas físicas, nos distinguimos na multidão pela roupa, pelas ideias, pelas atitudes, etc. Escritórios formam-se de pessoas que se associam quando jovens, por causa de ideais e sonhos.

Assim aconteceu conosco, do escritório ND HAUS. Evoluímos de atelier para empresa, de um projeto pessoal para uma realidade de crescimento constante. A equipe, hoje, possui três profissionais e três estagiárias. É nesse contexto que temos a felicidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Somos uma equipe apaixonada pela arquitetura e pelo design – o design funcional, voltado não só para deixar as coisas mais bonitas, mas também mais eficientes. Acreditamos que ao estabelecer um diálogo cada vez mais próximo, pessoal e intenso com nossos clientes, tornamos nosso processo criativo mais instigante, dinâmico e eficiente, refletindo em espaços contemporâneos, singulares e sonhados. Queremos ser reconhecidas pelo cuidado e respeito com que tratamos nossos clientes.

Sócias-proprietárias: Danixa Kuhn - Arquiteta e Urbanista formada pela UFRGS. Fernanda Stapenhorst – Arquiteta e Urbanista formada pela Univates. Natália Kuhn – Designer formada pela UFPel e pelo IFSul.