Andressa Leite & Arquitetos é um escritório especialista em projetos Comerciais. Atuante desde 2005, hoje atende todo o Brasil.





Com profissionais capacitados para atender as necessidades individuais com propostas funcionais e práticas, refletindo a personalidade de cada cliente com as tendências do mercado, criando assim uma identidade em cada projeto elaborado.

Andressa Leite é arquiteta e urbanista, sua busca diária é aprimorar seus conhecimentos para está sempre por dentro das tendências do mercado. Tem especializações em Design de Interiores, em 2009; Luminotécnica, em 2013, Design de Interiores e Produção Espacial em 2018 e Arquitetura Comercial em 2020.





" Tenho prazer em realizar as perspectivas de cada cliente individualmente. Para mim, cada projeto é um filho único! É como se fosse nosso primeiro projeto: com a mesma vontade, expectativas e felicidade de conseguir passar para o papel os desejos e a identidade de cada pessoa que nos contrata. Só que hoje, com muito mais experiencias e técnicas aprendida ao longo desses anos."