Escritório de arquitetura voltado ao desenvolvimento de projetos nas mais diversas áreas. Nossa dedicação compreende até o cuidado com os mínimos detalhes, resultando em um projeto funcional e encantador.

Sobre a arquiteta:

Nátaly Timm Y Castro Ely

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2014. Já trabalhou em escritórios com ênfase em arquitetura de interiores e projetos construtivos, além de um período como arquiteta em uma construtora.

CAU/RS A101249-5

"A simplicidade é o último grau de sofisticação."

- Leonardo Da Vinci