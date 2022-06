PROJETOS PARA HOSPEDAGENS: ARQUITETURA, DESIGN DE INTERIORES E RETROFIT DE HOTÉIS, POUSADAS E B&B.

Durante os 10 primeiros anos, nossos principais projetos foram no segmento de Design de Interiores diversos e Arquitetura Residencial. Nos últimos 05 anos, inicia-se a trajetória em projetos de hospitalidade quando clientes residenciais passam a solicitar projetos de casas de campo e guesthouses de estilo. Tendendo ao ramo de hotelaria, a arquiteta Denise Aurora especializa-se, com pós-graduação em Arquitetura de Hotéis, e passa a desenvolver projetos de pousadas e hotéis para importantes clientes que nos prestigiam com sua confiança.