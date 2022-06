Trabalhando por sete anos como generalista 3D para construção civil, Lucas Buarque de Holanda, arquiteto e urbanista de formação, desenvolve um estilo diferenciado. Utilizando elementos rústicos e com grande influência do modernismo arquitetônico, com linhas retas, limpas e formas prismáticas, elabora projetos contemporâneos. Seu grande trunfo é a apresentação, que contempla seus clientes com uma imagem quase que real do empreendimento.