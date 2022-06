Com extenso portfólio, a Renato Melo Arquitetura executa diversas tipologias de projetos. Sediados na cidade de Belo Horizonte, atendemos a clientes públicos e privados em vários locais do Brasil.

Equipe

Nossa equipe mescla a segurança da experiência com a força e o entusiasmo da juventude. Somos arquitetos e atuamos com engenheiros colaboradores. Conseguimos atender seu empreendimento desde a concepção até a fiscalização da obra.

Projetos

Projetamos para o mercado público e privado, em suas mais diversas tipologias: residencial, institucional, corporativo, industrial, etc. Projetos de arquitetura integrados com projetos complementares de engenharia. De 15m² a 33.000m². Qual a escala de seu empreendimento?

Flexibilidade

Sabemos que cada caso é um caso! Conte conosco para a elaboração de um plano de trabalho alinhado com a demanda de seu empreendimento, atuando em uma ou todas as fases do planejamento: Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Executivo, Estrutural, Elétrico, Lógica, Hidrossanitário… qual a sua demanda?

Visão

Proporcionar realização profissional para os sócios e colaboradores. Ser eficiente na produção de projetos, crescer sustentavelmente e ser referência em arquitetura e urbanismo. Gerar lucro para o cliente e atendê-lo com excelência em todos os princípios da boa arquitetura.

Missão

Seguir oferecendo projetos que atendam às expectativas dos clientes quanto à qualidade, estética, prazo, funcionalidade, conforto, desempenho da obra e retorno financeiro. Ser referência em arquitetura e urbanismo.

Valores

Primar pela ética no exercício da profissão. Praticar, a qualquer custo, a verdade e a transparência. Ter o respeito ao próximo e a eficiência como motores do crescimento. Comprometimento, companheirismo, empreendedorismo e pró-atividade.

Metas

Nossa meta é estarmos entre as melhores empresas de arquitetura do mercado brasileiro (benchmarking). O primeiro passo, já alcançado, é a criação de uma equipe tecnicamente capaz, envolvida e comprometida com as metas e com a filosofia da empresa.