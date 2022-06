É com entusiasmo que a arquiteta Karina Afonso encara cada novo projeto. Dois dos seus quinze anos de carreira foram exercidos em Londres, ao lado da arquiteta Eugenie van Harinxma, e resultaram em uma parceria de sucesso que continua até hoje com trabalhos realizados aqui e lá fora. Formada pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, Karina tem no design de interiores seu principal foco de interesse, tendo realizado projetos residenciais, comerciais e institucionais. Dona de um estilo que agrega contemporaneidade e referências locais, seus trabalhos demonstram plena desenvoltura no manuseio de elementos nobres, naturais e também, tecnológicos.