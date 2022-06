Conceito, originalidade, design diferenciado. Desde 2004, na Torres Miranda Arquitetura entendemos que todo projeto tem direito a ser único, a poder ser reconhecido no meio em que se insere. Mas sabemos que isto não basta. O arrojado pode ser o inimigo do agradável, o lindo pode ser a dissolução de um negócio. Equilíbrio. Archè – Princípio, conceito, subjetivo, arte – mais Technè – técnica e construção, fundamentos da palavra e do ofício da Arquitetura nos movem para a linha de frente dos empreendimentos. Prazos definidos e normalmente exíguos, viabilidade financeira do negócio, especificações de produtos com desempenho normatizado e coordenação de projetos complementares são parte de um processo cada dia mais especializado e de um ciclo que só se sustenta com a sua plenitude. Para nós este bem maior, a "Arquitetura", só pode ser integralmente atingido quando equacionadas todas as complexas variáveis do problema. É isto que gostamos de fazer, é isto que sabemos fazer e é por isto que lutamos com prazer todos os dias.