Desde o início de nossas atividades, o escritório vem desenvolvendo projetos de arquitetura, design de interiores e urbanismo em diversas escalas e de naturezas bastante variadas. Dirigido por Cristiane Locatelli com experiência há mais de 10 anos no mercado, conta com uma equipe especializada e dispõe de arquitetos, especialista em design de interiores e estagiários a disposição de nossos clientes. Focados na criação de projetos que buscam sempre melhores soluções na estética, função e conforto, reconhecendo sempre as necessidades e anseios de seus clientes. Cada projeto é um novo desafio e é fugindo de fórmulas e repetições que produzimos um trabalho de qualidade.