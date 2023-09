O escritório ArquitetureSe é uma empresa de arquitetura e design de interiores 100% online, que atende a clientes residenciais e comerciais em todo o Brasil, e em qualquer país no Exterior, com especial atuação em Lisboa (Portugal), Madrid e Barcelona (Espanha). Fora do país, é muito comum a empresa atender a clientes brasileiros que vivem em outros países, portugueses e angolanos, certamente pela facilidade propiciada pela língua.

Tendo como premissa a oferta de qualidade, agilidade e o melhor custo-benefício ao cliente, o escritório surgiu em 2015 como uma startup com o propósito de democratizar e facilitar o acesso das pessoas a projetos que lhes proporcionassem viver e trabalhar melhor.

A ideia é propiciar a qualquer pessoa interessada um projeto que concilie melhor aproveitamento do espaço, funcionalidade, conforto e bem-estar com custo mais acessível do que o de um projeto convencional, mas oferecendo a mesma qualidade.

Para alcançar esse objetivo, a empresa instituiu uma nova forma de trabalho, a interação colaborativa, pelo qual os clientes participam ativamente do processo criativo, o qual alia os processos convencionais à tecnologia. O resultado da interação colaborativa com os clientes são projetos mais precisos, ágeis e econômicos, adaptados à visão da empresa.

Essa inovação permitiu a oferta de diversos serviços que, combinados, fornecem opções para todos os bolsos e necessidades, perfeitamente adequadas ao ritmo de vida moderno.

O projeto desenvolvido em realidade virtual e imagens 3D oferece ao cliente a experiência imediata e envolvente de se sentir dentro do espaço projetado, podendo portanto visualizar exatamente o que é proposto antes da aprovação e da posterior execução.

O elemento colaborativo e interativo acontece, por exemplo, na execução pelo cliente de algumas etapas do processo, que envia ao escritório informações como as medições do local, faz a avaliação do projeto e define alterações nele. Tudo isso e muito mais é feito por whatsapp, email ou telefone, o que significa economia de tempo, já que não são realizadas longas reuniões presenciais, e maior flexibilidade no atendimento, pois os contatos acontecem de acordo com a disponibilidade do cliente, procedimentos que impactam positivamente na relação custo-benefício.

O escritório ArquitetureSe cria todo tipo de projeto de interiores, seja para imóveis novos ou para reformas, desde um ambiente específico, como um banheiro residencial ou uma recepção comercial, até uma casa completa, incluindo áreas externas e fachadas.

Desde 2015, a empresa já concebeu mais de 500 projetos, incluindo reformas de projetos da Petrobras em parceria com uma empresa de engenharia. É preciso ressaltar que que o escritório ArquitetureSe é totalmente democrático no que se refere ao perfil socioeconômico dos clientes, tendo concebido projetos para clientes de classe média baixa até mansões em áreas nobres em São Paulo.

A equipe de arquitetos e designers da empresa acredita que esses profissionais são uma ferramenta para que o cliente possa alcançar o que deseja em um projeto de construção ou interiores.

Nesse sentido, o estilo é ditado pela personalidade do cliente, que deve chegar em casa, reconhecer a si mesmo naquilo com que se identifica e sentir o bem-estar que isso proporciona. Ou seja, o cliente não deve se deparar em sua casa com uma decoração com cara de capa de revista que não tem nada a ver com ele.

Por outro lado, a equipe do escritório ArquitetureSe procura incluir, a não ser que o cliente não queira, alguma madeira para imprimir aconchego ao espaço, de modo a evitar uma ambientação fria e impessoal. Além da madeira, materiais como cimento queimado e mármore são bastante utilizados nos projetos da empresa.

Em 2020, a meta do escritório é continuar a desmistificar a ideia de que um projeto de arquitetura e interiores é coisa cara, apenas ao alcance dos mais ricos. Para a equipe da empresa, é possível viver melhor gastando pouco. Às vezes, uma nova disposição dos móveis pode fazer toda a diferença, portanto isso já vale a orientação de um profissional.

O escritório ArquitetureSe pode ser contatado com mais rapidez pelo whatsapp, pelo Instagram, por email e através do próprio site. Já para contatos feitos pela plataforma da homify, o cliente é orientado a enviar suas informações para o email da empresa ou, então, passar o seu próprio email à empresa para iniciar a troca de informações necessárias para estabelecer um orçamento sem compromisso.