PAULA CARVALHO, brasileira, nascida em 1979, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Formada em Arquitetura e Urbanismo, com especialização em Design de Interiores e Gerenciamento e Marketing de Projetos, atua há mais de 17 anos frente à seu escritório.

Seu trabalho tem como inspiração principal a contemporaneidade, aliada às necessidades de cada projeto e soluções antes de tudo viáveis e funcionais e as inovações que o mercado oferece. Ao exercer a profissão de arquiteta, orienta seu impulso criativo em direção à arte, transformando a sensibilidade e bom senso em beleza, conforto e funcionalidade, lutando sempre pelo desenvolvimento e valorização da arquitetura brasileira e do design. Levando em consideração não apenas as tendências do universo da arquitetura e do design, mas também as necessidades do homem urbano, cada projeto torna-se praticamente atemporal.