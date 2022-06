Claudia Alionis é formada em arquitetura de interiores pela Academia Brasileira de Arte – ABRA e em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Belas Artes de São Paulo. Desde o início de sua formação, investe em cursos como Gerenciamento de Obras, Paisagismo, Desenho e passou por importantes escritórios de arquitetura. Em 2002, fundou o escritório próprio, onde desenvolveu inúmeros projetos residenciais, corporativos, comerciais e decorativos. Em 2012, uniu-se ao arquiteto Eduardo Bessa para fundar o escritório Cactus Arquitetura e Urbanismo.

Eduardo Bessa formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela USM/SP. Trabalhou em diversas áreas, desde Projetos de Arquitetura e Obra até Cenografia e Administrações Públicas. Amante da biodiversidade e de práticas para um desenvolvimento humano e sustentável integrou em 2001 e 2002 a equipe transdisciplinar do Programa Universidade Solidária, participando ativamente da concepção, implantação e monitoramento de Projetos Socioambientais nos municípios de Boca do Acre e Novo Airão, ambos nos estado do Amazonas. Atuou como autônomo elaborando projetos residenciais, comerciais e fundou a Cactus Arquitetura e Urbanismo em 2012.