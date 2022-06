Meu trabalho nos últimos 10 anos esteve diretamente relacionado com gestão e planejamento de projetos multimídia em ambientes online e redes sociais. Atualmente trabalho com gestor de projetos multimídia (fotografia, audio, produção e pós produção audiovisual) para empresas brasileiras e alemãs. Meu principal objetivo é compreender os processos de comunicação e e as ferramentas que conectam diretamente a informação à usuários criando estratégias que facilitem a administração e a gestão de conteúdos para mídias digitais.