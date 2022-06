Criado em 2010, o escritório é o resultado da aproximação entre dois profissionais que, além da paixão pela arquitetura, compartilham sobretudo de uma visão de mundo. É uma afinidade que antecede a própria arquitetura e remonta às origens familiares de ambos. Pois Domingos Pascali e Sarkis Semerdjian foram criados em meio ao trabalho artesanal de seus pais. E, se artesanal remete a cuidado, e cuidado remete a amor, é exatamente o amor pelo ofício aquilo que melhor os caracteriza. Dos primeiros traços ao resultado final, seja de uma luminária ou de um edifício, o projeto assinado pelo escritório sempre vai contar com a dedicação irrestrita – e com a inspirada veia criativa – de ambos. Experiência sólida também é algo que os dois têm em comum. Formado pela Universidade Brás Cubas e com mais de trinta anos de atuação, Domingos Pascali passou por renomados escritórios de São Paulo. Já Sarkis Semerdjian graduou-se pela FAU do Mackenzie e, antes de se associar a Pascali, também fez parte da equipe de importantes nomes da arquitetura brasileira. Juntos, já assinaram inúmeros projetos nas mais diversas categorias: arquitetura, design, cenografia, etc. E, em comum, todos os projetos têm aquilo que deu origem à parceria: a paixão por fazer cada vez melhor, do começo ao fim.