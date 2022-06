Os arquitetos Domingos Pascali e Sarkis Semerdjian são filhos de artesãos. Em São Paulo, um era ourives e outro criava sapatos. Deles, eles herdaram a habilidade para o trabalho artesanal e o apreço por uma produção feita com dedicação e que prima pela qualidade. Heranças que hoje eles carregam em seu portfolio e procuram aplicar em tudo o que fazem.

Em 2010, a dupla se uniu para formar o escritório de arquite- tura Pascali Semerdjian, com sede em São Paulo, que atua em diferentes frentes, como arquitetura, interiores, design de produto e cenografia. As principais características do es- critório são a busca constante pela excelência e o respeito pelos anseios do cliente.

Duas criações que entregam isso são Galeria Melissa, em Nova York, e a Casa Ipanema, no Rio de Janeiro. Além de atingir o resultado das marcas junto ao seu público, também foram reconhecidos pela crítica ao receberem o iF Design Award 2015, na categoria Arquitetura e Interiores.

Cada trabalho arquitetado pelo escritório é único e feito sob medida por um time antenado. E constantemente a dupla se

desafia a não se repetir. “Acredito que o entendimento dos desejos de cada cliente seja a linha mestra do nosso es- critório”, conta Domingos. “A gente tem tentado, cada vez mais, achar o nosso caminho, fazer algo que seja fluído para nós, sem querer ser diferente, mas sempre se desafiando a fazer algo que não tenha grandes influências externas”, com- plementa Sarkis. Para atingir esse objetivo eles mesclam as vontades de cada cliente com referências que carregam na bagagem. Na lista de artistas plásticos, fotógrafos e designers que inspiram os arquitetos a criarem, estão nomes como Richard Serra, Olafur Eliasson, Hans Wegner, Ronan & Erwan Bouroullec e Nobuyoshi Araki.

No dia a dia, o escritório trabalha em diferentes vertentes, da arquitetura à cenografia. E um dos exemplos disso é o projeto urbanístico de uma cidade que está sendo realizado na Serra do Roncador, Mato Grosso. Trata-se de uma nova cidade, construída do zero, que será voltada para o turismo susten- tável. “Esse é um projeto desafiador, que inspira muito a gente”, diz Domingos. “A gente sempre se queixa da cidade onde vive. Essa é a nossa oportunidade de fazer melhor”, complementa Sarkis.

Outra amostra dessa versatilidade da dupla de arquitetos é o desenvolvimento de peças de mobiliário. Os modelos já lançados foram feitos em parceria com a ETEL, marca brasileira que tem em seu portfolio designers como Oscar Niemeyer, Jorge Zalszupin e Ubyrajara Giglioli. Entre as pro- duções mais recentes, destaque para a luminária Ani, de 2015, que recebeu o prêmio maior iF Gold, da premiação alemã iF Design Award, de 2015, na categoria Produto, onde concorreu com grandes marcas internacionais como a Artemide. Em breve, o escritório deve revelar novas parcerias nessa área.

Vale citar que escritório já teve publicações nas revistas Ar- quitetura e Construção, Casa e Jardim, Casa Vogue, Época São Paulo, Frame Magazine, Gabriel, Interior Design, IW Magazine Taiwan, Joyce Pascowitch, Lifestyle Magazine, Liv- ing, Monolito, Projeto Design e Wish Casa, e nos sites Arch- Daily, Designboom, Folha de São Paulo e The Guardian.