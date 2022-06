Reconhecido por aliar beleza a sustentabilidade, Fábio Galeazzo trabalha com atemporalidade. Criativo em tudo o que propõe, mistura materiais e cores com arrojo e ousadia, sendo reconhecido como um profissional que não se repete, suas obras têm alma própria, onde o passado e o contemporâneo convivem e conversam em total harmonia. Ele brinca com a diacronia absolutamente à vontade, e essa é uma das marcas da sua linguagem. Relê o tempo nos objetos, e os objetos dos tempos com estilo próprio. Em 2004 fundou a Galeazzo Design, empresa multidisciplinar de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento de produtos, com uma equipe jovem e alinhada, conquistando prêmios nacionais e internacionais. Seu trabalho vem destacando-se na imprensa mundial e encontra- se publicado em mais de 50 países.