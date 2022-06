O FCstudio foi fundado pelo arquiteto Flavio Castro após um período de três anos de mestrado na Espanha pela Universidade Politécnica da Catalunha. Antes disso, colaborou com diversos escritórios nacionais e internacionais como MAB Arquitectura, Arteks Arquitectura e Hidalgo&Hartmann na Espanha e Núcleo de Arquitetura, AR.CO., Fundação MASP e MMBB Arquitetos no Brasil. Participou de concursos em colaboração com todos esses escritórios e também individualmente. Atualmente o escritório conta com a colaboração de arquitetos associados e uma equipe multidisciplinar formada a partir da tipologia e complexidade do trabalho. Os projetos arquitetônicos do FCstudio refletem sua visão de arquitetura e modos de vida contemporâneos a partir das constantes mudanças humanas. O embasamento teórico, somado a projeto e execução de obra, fazem do escritório um núcleo de produção completa. Cada área é aperfeiçoada a partir da interação com as demais, que ocorrem dentro do estúdio. Já recebeu importantes prêmios nacionais e internacionais como o IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil e bienais, WAF – World Architecture Festival, LICC – London International Creative Competition, IPA – International Property Awards.