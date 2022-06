Bruno Faucz é catarinense, nascido em 1986, cresceu com um papel e um lápis sempre a mão, sempre fascinado pelo mundo criativo. Formado em Design de Mobiliário e pós graduado em Design de produtos no Curso Master Design Internacional em parceria com renomada instituição Italiana de arte e design. Em 2005 iniciou o trabalho em uma indústria de mobiliário do pólo moveleiro de São Bento do Sul – SC, desenvolveu uma marca e toda a linha de mobiliário voltada para o mercado nacional. Viajou o Brasil pesquisando os aspectos ligados ao “momento de compra”. Visita eventos nacionais e internacionais para acompanhar tendências e direcionamentos de mercado.

Em 2013 Bruno iniciou o próprio Studio de Design, que é baseado em três pilares Mercado – Indústria – Design, buscando sempre trazer produtos que sejam completos em todas as suas etapas, desde a produção até o uso cotidiano na casa das pessoas. Em seu primeiro ano foi convidado a expor nas semanas de design de SP, NY e Paris. Teve mais de 30 publicações em um período de 10 meses nas melhores revistas do setor de Casa e Decoração, vale o destaque para a poltrona Canela que entrou no livro “Design Brasileiro de Móveis” que conta com os principais destaques em mobiliário de assento de 1928 a 2013.