CHICÔ é Arquiteto, carioca, com escritório direcionado a projetos de Arquitetura e Interiores de residências, restaurantes e com grande conhecimento sobre o Brasil, cria, eventualmente, cenários para exposições. Esta brasilidade aparece em seus projetos, nas cores, símbolos e imagens da nossa cultura. Seu uso depende do cliente, o que aliás é seu objetivo: realizar o desejo de quem o contrata.Além dos projetos, Chicô desenha móveis e cria objetos para sua marca "Olhar o Brasil por Chicô" com lojas em Ipanema e Itaipava.