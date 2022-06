A Mia Arquitetura, foi fundada em 2010, pela arquiteta e urbanista Mirella Andreoni, que se formou em 2006, pela Fundação Armando Álvares Penteado(FAAP).

Elegante, clássica e contemporânea, Mirella, iniciou sua carreira, trabalhando durante 5 anos no escritório de João Armentano e criou seu próprio estilo, depois de fazer um workshop na França com a arquiteta e designer Patrícia Urquiola.Hoje o escritório desenvolve projetos, residenciais, comerciais e corporativos, sempre respeitando a personalidade, o bem estar e o conforto do cliente. Trabalhando com a excelência e a eficiência na execução e entrega dos projetos, sempre em busca do detalhe perfeito, usando muita madeira, materiais naturais e plantas em suas obras, mesclando projeto e paisagismo.