Simone Meirelles se formou pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo no ano de 1984. Trabalhou com importantes escritórios na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Atualiza-se através de cursos e pesquisas constantes. . O escritório Simone Meirelles Arquitetura e Interiores atua no mercado a mais de 20 anos, desenvolvendo projetos de arquitetura e Interiores nas áreas residenciais, comerciais e coorporativas, com grande experiência na arquitetura de interiores de alto padrão. A arquitetura desenvolvida pelo escritório segue linhas simples e funcionais com uma intenção constante de integrar o espaço interior à área externa, com grandes vãos e ambientes contínuos. A Sustentabilidade é um fator considerado em cada projeto, tanto na seleção de materiais quanto na busca de iluminação e ventilação natural para os ambientes projetados. Através destes recursos arquitetônicos, e de um atendimento personalizado, o escritório busca atender as expectativas e desejos de seus clientes fazendo com que cada projeto tenha sua identidade única. Com projetos publicados nas principais revistas, livros e mostras de arquitetura e interiores atuais, Simone Meirelles recebeu também o Premio Caixa IAB 2008/2009 de Ideias Sustentáveis para Urbanização e Habitação Social no Brasil.