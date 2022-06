Conhecimento, criatividade. Respeito, compromisso e dedicação. Uma intensa produção. Inquieto e curioso. Sua vasta formação lhe permite transitar com propriedade pelo universo da criação (graduação em Artes Visuais, Design de Interiores, Design Gráfico e Arquitetura e Urbanismo – mestre em Artes Visuais).

Em sua ampla cartela de clientes, destacam-se projetos para faculdades, bancos, lojas de decoração, bares, restaurantes, boates e outros. Destaque também para projetos residenciais em Goiânia e diversas praças. São de sua autoria os projetos da Sedna Lounge, Royal, Café de La Musique, Saccaro, Época Decorações e Maxims entre outros. Autor de várias marcas importantes como Maxims, Primetek Computadores e Quasar Cia de Dança.

Constantemente, tem seu trabalho publicado em jornais, magazines e livros nacionais e internacionais, tendo sido capa ou destaque de matérias frequentemente. Crítico e colaborador de várias revistas locais. Sua última grande publicação é o livro Leo Romano, no qual o arquiteto mostra dezenove projetos em 130 páginas de uma edição exclusiva e de luxo.

Destaque em todas as pesquisas feitas por associações locais. Prêmio Top 100 (Revista KAZA 2008 e 2009) como um dos cem profissionais de maior influência no mercado nacional. Prêmio Expressividade 2008, 2009, 2010 - Arquiteto de Destaque pelo conjunto de sua obra (vencedor por todas as edições do prêmio). Prêmio Melhor Arquiteto em Condomínios Horizontais.

A inovação e ousadia dos projetos que assina, juntamente com o aprimoramento profissional, lhe garantem um posicionamento de mercado focado principalmente em conceitos estéticos e espaciais únicos, que faz do trabalho de Leo um exemplo de autoria e identidade.

Sua qualidade inventiva, acrescida do talento de sua equipe de trabalho nos projetos executivos agregam valores e benefícios para clientes corporativos e residenciais.

Pode-se dizer que Leo vai imprimindo a sua marca. Com sensibilidade vai mapeando o presente e antecipando o futuro. Mais maduro, preserva seus devaneios e intuições. Acredita na estética como um caminho para a transformação e felicidade.