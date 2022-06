Sua arquitetura é uma síntese de seus vários interesses e a manifestação de sua curiosidade ilimitada.

Em seus projetos o elemento surpresa desempenha uma papel fundamental assim como a escolha de materiais (a maior parte originária do Brasil) que evocam sensações e emoções distintas. O caráter funcional de seus projetos assegura ao cliente a eficiência máxima do uso do espaço. Muitas vezes, o sucesso de um projeto está na habilidade de organizar com conforto, programas extensos em espaços limitados. Cada centímetro é cuidadosamente avaliado sem sacrificar os efeitos arquitetônicos. Suas obras buscam os preceitos de solidez, funcionalidade e, sobretudo, beleza. Izabela Lessa, arquiteta formada pela UFRJ em 1998, esteve em escritórios como Luiz Paulo Conde e Cadas no Rio de janeiro e ainda no Garcia Architects e DesignARC na California. Seu trabalho, marcado por uma constante busca pela inovação, distingue-se especialmente pela atenção aos detalhes. Além da arquitetura residencial, Izabela é autora de espaços comerciais e também corporativos. Por alguns destes projetos foi premiada.