IVAN GRADUOU-SE ARQUITETO PELA UNIVERSIDADE MACKENZIE EM 2005, E TRABALHOU COM RENOMADOS ARQUITETOS ATÉ ABRIR ESCRITÓRIO PRÓPRIO EM 2008.

SEU ESTILO ARQUITETÔNICO POSSUI LINHAS LEVES E MODERNAS, SEMPRE EM BUSCA DE UMA SOLUÇÃO FORA DO LUGAR COMUM, COM GRANDE REFINAMENTO ESTÉTICO E PROPORCIONALIDADE. SEU PROCESSO CRIATIVO, MESMO BASTANTE INTUITIVO, É DESENVOLVIDO E DETALHADO COM BASE NA TECNOLOGIA E ENSAIOS IN-LOCO, GARANTINDO A MÁXIMA FUNCIONALIDADE DA ARQUITETURA PROPOSTA. CONQUISTOU DIVERSOS PRÊMIOS, INCLUINDO O INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 2012, EM LONDRES.