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ivan ventura arquitetura
Arquitetos em São Paulo
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    • CASA PINHEIROS, ivan ventura arquitetura ivan ventura arquitetura Salas de estar modernas Tijolo Branco
    CASA PINHEIROS, ivan ventura arquitetura ivan ventura arquitetura Salas de estar modernas Tijolo Branco
    CASA PINHEIROS, ivan ventura arquitetura ivan ventura arquitetura Salas de estar modernas Tijolo Branco
    +9
    CASA PINHEIROS

    IVAN GRADUOU-SE ARQUITETO PELA UNIVERSIDADE MACKENZIE EM 2005, E TRABALHOU COM RENOMADOS ARQUITETOS ATÉ ABRIR ESCRITÓRIO PRÓPRIO EM 2008.
    SEU ESTILO ARQUITETÔNICO POSSUI LINHAS LEVES E MODERNAS, SEMPRE EM BUSCA DE UMA SOLUÇÃO FORA DO LUGAR COMUM, COM GRANDE REFINAMENTO ESTÉTICO E PROPORCIONALIDADE.  SEU PROCESSO CRIATIVO, MESMO BASTANTE INTUITIVO, É DESENVOLVIDO E DETALHADO COM BASE NA TECNOLOGIA E ENSAIOS IN-LOCO, GARANTINDO A MÁXIMA FUNCIONALIDADE DA ARQUITETURA PROPOSTA. CONQUISTOU DIVERSOS PRÊMIOS, INCLUINDO O INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 2012, EM LONDRES.

    Serviços
    Arquitetura e Interiores
    Áreas servidas
    São Paulo
    Prêmios
    • - 1° PRÊMIO: CONCURSO NACIONAL ARQUITETANDO DOCOL 2002
    • - 1° PRÊMIO: CONCURSO NACIONAL ARQUITETANDO DOCOL 2003
    • - 1° PRÊMIO: CONCURSO NACIONAL ARQUITETANDO DOCOL 2004
    • - MENÇÃO HONROSA: INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS DE LONDRES
    • - FINALISTA: CONCURSO BANCA NOVA – EDITORA ABRIL
    Endereço
    RUA General Jardim 633 CJ 53
    01223001 São Paulo
    Brasil
    +55-11993622374 www.ivanventura.com.br

    Avaliações

    yuri vital
    TOP !
    há mais de 2 anos
    felipe maia
    belas casas, adorei fazer a minha residencia com vocês!
    há mais de 2 anos
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