IVAN GRADUOU-SE ARQUITETO PELA UNIVERSIDADE MACKENZIE EM 2005, E TRABALHOU COM RENOMADOS ARQUITETOS ATÉ ABRIR ESCRITÓRIO PRÓPRIO EM 2008.
SEU ESTILO ARQUITETÔNICO POSSUI LINHAS LEVES E MODERNAS, SEMPRE EM BUSCA DE UMA SOLUÇÃO FORA DO LUGAR COMUM, COM GRANDE REFINAMENTO ESTÉTICO E PROPORCIONALIDADE. SEU PROCESSO CRIATIVO, MESMO BASTANTE INTUITIVO, É DESENVOLVIDO E DETALHADO COM BASE NA TECNOLOGIA E ENSAIOS IN-LOCO, GARANTINDO A MÁXIMA FUNCIONALIDADE DA ARQUITETURA PROPOSTA. CONQUISTOU DIVERSOS PRÊMIOS, INCLUINDO O INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 2012, EM LONDRES.
- Serviços
- Arquitetura e Interiores
- Áreas servidas
- São Paulo
- Prêmios
- - 1° PRÊMIO: CONCURSO NACIONAL ARQUITETANDO DOCOL 2002
- - 1° PRÊMIO: CONCURSO NACIONAL ARQUITETANDO DOCOL 2003
- - 1° PRÊMIO: CONCURSO NACIONAL ARQUITETANDO DOCOL 2004
- - MENÇÃO HONROSA: INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS DE LONDRES
- - FINALISTA: CONCURSO BANCA NOVA – EDITORA ABRIL
- Endereço
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RUA General Jardim 633 CJ 53
01223001 São Paulo
Brasil
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