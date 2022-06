A empresa Interart Inteeriores esta sob o comando de Bianka Mugnatto, profissional graduada pela Universidade Federal de Uberlândia em Design de Interiores há 30 anos no mercado de trabalho, tem como característica principal a criação de projetos funcionais alinhada às necessidade dos clientes.

Sua metodologia de trabalho acaba de receber o selo ISO 9001 que certifica a qualidade em gestao na elaboracao dos projeto de Design dde Interiores. Tal selo é uma conquista inedita no setor.

A Interart Interiores atua na elaboração de projetos de arquitetura, design de interiores, reformas e consultoria em planejamentos de espaços corporativos, comerciais, residenciais e hoteleiros. O principal objetivo da Interart é identificar e conceituar as reais necessidades de cada cliente, elaborando projetos altamente qualificados e personalizados, com critérios de funcionalidade, flexibilidade, tecnologia e sustentabilidade, buscando oferecer a mais completa opção de mercado neste segmento. A sua missão é oferecer Projetos criativos e diferenciados e de alto valor agregado, através de desenhos técnicos detalhados, permitindo que equipes capacitadas e treinadas os executem com foco na agilidade, qualidade e sobretudo na satisfação do cliente. Paralelamente, a Interart se preocupa com a sustentabilidade e consumo consciente, além de desenvolver ações solidárias junto a comunidades carentes, seja através da doação de projetos ou no reposicionamento de produtos e materiais extraídos das obras que acompanha. Algumas instituições, como a Casa André Luiz, Arrastão (Campo Limpo), Lar da Criança Emmanuel (São Bernardo do Campo), hoje gozam de mais conforto devido a esse trabalho. A atuação diante de comunidades já lhe proporcionou alguns prêmios de reconhecimento nesse segmento.