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STUDIO GUILHERME TORRES
Arquitetos em São Paulo
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    • RS HOUSE , STUDIO GUILHERME TORRES STUDIO GUILHERME TORRES CasaArtigos para a casa
    RS HOUSE , STUDIO GUILHERME TORRES STUDIO GUILHERME TORRES CasaArtigos para a casa
    RS HOUSE , STUDIO GUILHERME TORRES STUDIO GUILHERME TORRES CasaArtigos para a casa
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    RS HOUSE
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    LA HOUSE , STUDIO GUILHERME TORRES STUDIO GUILHERME TORRES
    LA HOUSE , STUDIO GUILHERME TORRES STUDIO GUILHERME TORRES Piscinas modernas
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    LA HOUSE
    GW HOUSE , STUDIO GUILHERME TORRES STUDIO GUILHERME TORRES Salas de jantar modernas
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    GW HOUSE

    GUILHERME TORRES É UM PERFECCIONISTA. É O QUE DIZ EM SEU BRAÇO, EM POUCAS PALAVRAS, WORK IT HARDER, BETTER, FASTER, MAKE IT OVER, CITAÇÃO DA MÚSICA DA BANDA FRANCESA DAFT PUNK DECORA A SUA PELE E AS PAREDES DO SEU STUDIO. ESTE LEMA NÃO OFICIAL DESCREVE UMA ÉTICA DE TRABALHO E COMPROMISSO COM A QUALIDADE QUE É FACILMENTE PERCEPTÍVEL EM SEU TRABALHO, AS FORMAS NÍTIDAS, DETALHES MINIMALISTAS E RICA PALETA DE MATERIAIS, CARACTERIZAM SEUS PROJETOS E SÃO APLICADAS EM RESIDÊNCIAS, REFORMAS DE INTERIORES, LOJAS E CLARO, SUA PRÓPRIA CASA E ESCRITÓRIO.EQUILIBRAR A ESTÉTICA RIGOROSA DA ARQUITETURA COM UMA LEVEZA LÚDICA É UM DOS ASPECTOS ENCONTRADOS NO DESIGNDE INTERIORES DE SEUS PROJETOS. AS FORMAS AUSTERASE AS SUPERFÍCIES SUTIS FORNECEM UM CENÁRIO CONVIDATIVO PARA RECEBER O VÍVIDO MOBILIÁRIO EM SEU INTERIOR,ENQUANTO OS ESPAÇOS SÃO CUIDADOSAMENTE ARRANJADOSPARA SE BENEFICIAREM DA LUZ NATURAL. TUDO ISSO SOMADO, COMPÕE UM PORTFOLIO EXCEPCIONAL, ESPECIALMENTE PARA ALGUÉM TÃO JOVEM.TEXTO POR KEVIN FRANK - ARCHILEPSY MAGAZINE

    Serviços
    Arquitetura
    Áreas servidas
    São Paulo e Brazil
    Endereço
    RUA FRANCISCO LEITÃO 653
    05414025 São Paulo
    Brasil
    +55-1128728620 www.guilhermetorres.com

    Avaliações

    Cleiton Belchior
    Equipe atenciosa, serviço de qualidade, criativos e eficientes.
    há 4 meses
    Lenilson Lope's
    há cerca de 1 ano
    FJ55 Arquitetos
    há mais de 4 anos
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