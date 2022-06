GUILHERME TORRES É UM PERFECCIONISTA. É O QUE DIZ EM SEU BRAÇO, EM POUCAS PALAVRAS, WORK IT HARDER, BETTER, FASTER, MAKE IT OVER, CITAÇÃO DA MÚSICA DA BANDA FRANCESA DAFT PUNK DECORA A SUA PELE E AS PAREDES DO SEU STUDIO. ESTE LEMA NÃO OFICIAL DESCREVE UMA ÉTICA DE TRABALHO E COMPROMISSO COM A QUALIDADE QUE É FACILMENTE PERCEPTÍVEL EM SEU TRABALHO, AS FORMAS NÍTIDAS, DETALHES MINIMALISTAS E RICA PALETA DE MATERIAIS, CARACTERIZAM SEUS PROJETOS E SÃO APLICADAS EM RESIDÊNCIAS, REFORMAS DE INTERIORES, LOJAS E CLARO, SUA PRÓPRIA CASA E ESCRITÓRIO.EQUILIBRAR A ESTÉTICA RIGOROSA DA ARQUITETURA COM UMA LEVEZA LÚDICA É UM DOS ASPECTOS ENCONTRADOS NO DESIGNDE INTERIORES DE SEUS PROJETOS. AS FORMAS AUSTERASE AS SUPERFÍCIES SUTIS FORNECEM UM CENÁRIO CONVIDATIVO PARA RECEBER O VÍVIDO MOBILIÁRIO EM SEU INTERIOR,ENQUANTO OS ESPAÇOS SÃO CUIDADOSAMENTE ARRANJADOSPARA SE BENEFICIAREM DA LUZ NATURAL. TUDO ISSO SOMADO, COMPÕE UM PORTFOLIO EXCEPCIONAL, ESPECIALMENTE PARA ALGUÉM TÃO JOVEM.TEXTO POR KEVIN FRANK - ARCHILEPSY MAGAZINE