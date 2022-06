Mayene Precioso e Yasmin Monnerat uniram suas distintas experiências culturais e profissionais e criaram a Hobjeto – um novo escritório de arquitetura formado por uma equipe multilíngue com vivências na Europa, Estados Unidos, São Paulo e Rio de Janeiro e cursos de pós-graduação, MBA e Mestrado nas áreas de arquitetura, interiores e cenografia.

Com estilo jovem e criativo e uma linguagem contemporânea, a Hobjeto Arquitetura tem bossa carioca, foco paulista e visão global, o que proporciona a nossos projetos um resultado detalhista e sofisticado, com apreço ao design nacional e olhar curioso de curadoria também dirigido a novos artistas.

Conscientes da versatilidade do estilo de vida urbano atual, nós acreditamos no equilíbrio entre a pesquisa de novas técnicas e acabamentos, a busca de soluções flexíveis e ecologicamente corretas e o atendimento dos prazos e metas contratados, com a máxima eficiência e seriedade profissionais. Sem, contudo, nos afastar do objetivo prioritário que é uma ótima experiência de interação do cliente com nossa equipe no processo projetual.

Desenvolvemos projetos residenciais, comerciais e para incorporações, sempre com foco no desejo único de cada cliente, traduzindo sua identidade - seja uma marca ou pessoal - a cada detalhe do projeto completo de arquitetura ou interiores personalizado. Focadas sempre na prestação de serviços de alta qualidade, oferecemos também serviços mais ágeis e práticos de consultoria e produção de decoração para ambientes.