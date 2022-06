O escritório Anastasia Arquitetos foi criado em 2001 pelos arquitetos Johanna Anastasia Cardoso e Tomás Anastasia Rebelo Horta. O escritório atua em diversos campos da

arquitetura, com projetos comerciais, residenciais, industriais e institucionais.

JohannaAnastasia Cardoso formou-se em Arquitetura e

Urbanismo em 1996, na PUC- Minas. Cursou Pós Graduação em Design e Arquitetura de Interiores no ISAD (Instituto Superior de Arquitetura e Design), em Milão, Itália. Trabalhou no Escritório do Arquiteto Paolo Vasino, em Milão, e no escritório do arquiteto Marco Antonio Anastasia, em Belo Horizonte antes de fundar o escritório Anastasia Arquitetos.

Tomás Anastasia Rebelo Horta formou-se em Arquitetura e

Urbanismo em 1996, na Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhou em vários escritórios com projetos de tipos e escalas diversos, incluindo o escritório do arquiteto Marco Antonio Anastasia, em Belo Horizonte, Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, GSI Architects, em Cleveland (EUA), Botti Rubin, em

São Paulo, antes de fundar o escritório Anastasia Arquitetos.

