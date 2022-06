O escritório Manuela Senna dedica-se ao desenvolvimento de projetos de arquitetura e design de interiores diferenciados e inovadores que traduzam a personalidade de seus clientes. Busca oferecer um conceito contemporâneo com inspiração no clássico tanto na arquitetura como em cada móvel desenhado pelo escritório procurando sempre trazer leveza, sofisticação e praticidade. Trata os projetos com máximo cuidado e apreço trabalhando pela excelência de suas idéias e conseqüente solução para execução de cada uma delas.