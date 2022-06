A Sotero Arquitetos tem sede em Salvador, fundada em 2008 pelo arquiteto Adriano Mascarenhas. Formado em 1999 pela Universidade Federal da Bahia, com passagem como docente pela mesma instituição, Adriano acumulou experiência nestes anos em projetos de diferentes escalas. Tem trabalhos executados em alguns estados brasileiros na área de interiores, edificações de pequeno e grande porte, bem como urbanismo. Contando com prêmios nacionais e publicações de obras no Brasil e exterior no curriculum, a Sotero Arquitetos reúne na sua sede às margens da Baía de Todos os Santos uma equipe dinâmica e interessada em temas ligados à cultura urbana deste século.