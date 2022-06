Uma empresa em constante processo de reinvenção, que dia após dia, por mais de cinco décadas, vem renovando seu compromisso com a busca da excelência nos produtos desenvolvidos e serviços prestados. Assim é a Meber Metais S/A. Localizada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, carrega a expertise de mais de 50 anos de uma atuação focada no aperfeiçoamento permanente, que lhe rendeu a atual posição de relevância entre as líderes do segmento no cenário nacional.

A Meber assina metais utilitários concebidos para atender com elegância e bom gosto às necessidades decorativas e funcionais dos mais variados projetos. O mix é composto por linhas completas para banheiro, área de serviço e cozinha, incluindo peças de design diferenciado que apostam em formas vanguardistas a cada lançamento. Com mais de cinco décadas de atuação, ocupa posição de relevância no segmento – reconhecimento do mercado e dos parceiros a uma trajetória de transparência, amparada por princípios consistentes.