O estúdio Na Lupa Design é dirigido por AnaLu Guimarães, designer de interiores e artista plástica graduada pela UEMG e pela Escola de Belas Artes da UFMG. Trabalhou com a arquiteta e artista Bren Bauer em 2012, em Manhattan. Há 7 anos executa projetos residenciais e comerciais e à 16 anos desenvolve pinturas com foco no apuro estético, identidade e exclusividade.