Especializada em soluções que, por meio do design, modificam a relação do usuário com os produtos, a Intervento desenvolve projetos para produtos industriais. Localizada no polo moveleiro de Bento Gonçalves, tem se consolidado pelo trabalho assertivo e capaz de rentabilizar resultados positivos para os parceiros. Sua equipe multidisciplinar conta com profissionais que aliam qualificação técnica e experiência prática de mercado. Criar caminhos de prosperidade para as empresas, através da inovação, é a grande aposta do escritório – que busca ampliar as possibilidades para o futuro de seus clientes com abordagens diferenciadas.