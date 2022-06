O escritório de Suelen Kuss - Arquitetura e Interiores encontra-se em Curitiba. A arquiteta participa de todas as etapas de um projeto, desde a escolha do lugar, apartamento, terreno ou escritório, interpretando ao máximo a individualidade e interesse de cada cliente, respeitando seus anseios e desejos e assim poder transformá-los e adaptá-los aos projetos. Adquiriu grande influência da arquitetura contemporânea após ter morado 2 anos em Milão - IT, estudando e trabalhando com arquitetura e design de interiores.