O CASA 27 abre as portas para realizar seu sonho de ter um lar do jeito

que você sempre quis!

Antenado com as novas tendências do mercado, da arquitetura e do design, o escritório aborda o design como uma realização pessoal e busca desenvolver propostas com identidade nacional, materiais renováveis e tecnologia agregada para fazer de cada projeto uma experiência única para o cliente.

O CASA 27 desenvolve projetos detalhados visando sempre a diminuição dos custos e agilidade no desenvolvimento e oferece acompanhamento pessoal em cada obra, tratando cada cliente de maneira personalizada e única.

Trabalhamos com fornecedores e materiais de primeira linha, sempre em busca da melhor qualidade. Contamos com parceiros no ramo de construção civil, marcenaria, iluminação e decoração para atender às necessidades e expectativas de nossos clientes.

Sobre o arquiteto:

Bruno Fabri Mancini, paulista de São Bernardo do Campo, tem 30 anos e é graduado desde 2008 em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista – UNESP Bauru. Possui experiência na área de arquitetura e design de interiores adquirida em grandes escritórios de arquitetura e design, dentre eles, o de Fábio Galeazzo, onde participou ativamente de diversos projetos, como o “Espaço Gourmet” para a CASACOR SP 2010. Fundou em 2011 o CASA 27 arquitetura e interiores, desenvolvendo projetos e obras de arquitetura, interiores e decoração. Atualmente, é mestrando em Teoria, História e Projeto também pela Universidade Estadual Paulista UNESP - Bauru, com pesquisa relacionada aos modos de habitar contemporâneo em sua relação com o universo do urbano.