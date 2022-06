Em um mundo em permanente transformação, trabalhamos em sintonia com as tendências contemporâneas e procuramos desenvolver uma arquitetura contextualizada com os desafios e exigências atuais, com foco no bem-estar do ser humano e na dinâmica das organizações. Em nossos projetos destacam-se os referenciais ligados à valorização da arte, intervenções criativas e otimização dos recursos naturais e construtivos.