Os arquitetos Ana Spagnuolo e Marcos Ribeiro,

tem formação na área de Arquitetura e Urbanismo há mais de 14 anos, mesmo período em que atuam juntos. É a visão masculina e feminina equilibrando conceitos e propostas no desenvolvimento de projetos. Não há fronteira para ir de encontro aos clientes que os procuram. Possuem obras distribuídas em várias regiões, como no ABC, SP – capital, interior, litoral e outros estados. Com vários cursos de aperfeiçoamento, especialização e atualização na área, sempre com o objetivo maior de satisfazer o cliente. Bem como, visitas à mostras nacionais e internacionais de decoração em busca de tendências que venham ao encontro dos vários níveis de necessidade de cada cliente. Participação em mostras nacionais; voluntários em projetos sociais. Foram membros docentes na área de Design de Interiores; palestrantes sobre projetos de decoração; executores de ambientação de vitrines. Possuem várias matérias, como convidados, na mídia especializada (jornais, revistas e programas de TV). Inúmeras vezes premiados pelo Polo Design Center, revistas e eventos.