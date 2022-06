Arquiteta, urbanista e designer de interiores, formada pela Faculdade Belas Artes de São Paulo, pós graduada em História da Arte, Teoria e Crítica, atua no mercado a 25 anos em projetos contemporâneos, onde busca soluções criativas, com o melhor aproveitamento do espaço, equilíbrio, beleza e funcionalidade .

Essa concepção vem da relação com o cliente, essencial para atingir os objetivos. A experiência, a atualização profissional, e a pesquisa são fundamentais na elaboração do projeto. O objetivo é satisfazer o cliente, com excelência.





E-Mail: projetos.deborahbasso@gmail.com